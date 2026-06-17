Otras

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Augusto Hidalgo explica las obras de impermeabilización del viaducto del Guiniguada

La Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria sufrirá cortes de tráfico durante el mes de agosto con motivo de las actuaciones de impermeabilización del viaducto del Guiniguada. Los trabajos, ha explicado el consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, obligarán a realizar cierres de dos semanas por tramos en ambos sentidos de la vía, con desvíos alternativos para tratar de reducir el impacto en la circulación. Más información. Más información