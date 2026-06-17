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Una cafetería de Seúl inspirada en Las Palmas de Gran Canaria se vuelve viral

Una cafetería de Seúl ambientada en Las Palmas de Gran Canaria se ha hecho viral en TikTok después de que Laura, una canaria residente en Corea del Sur, mostrara el curioso local decorado con imágenes de playa, estética costera y referencias a Canarias. La inspiración nació tras un viaje a Las Palmas que marcó a la responsable del negocio, aunque la carta del establecimiento sigue siendo plenamente coreana.