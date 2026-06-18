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Desvíos en la calle Juan Manuel Durán por una obra, en Las Palmas de Gran Canaria

Emalsa trabaja estos días en dos puntos de Las Palmas de Gran Canaria para reparar y renovar la red de saneamiento. Las actuaciones afectan a las calles Juan Manuel Durán González y Secretario Padilla y, según la previsión de la empresa, quedarán terminadas este viernes, 19 de junio.

La intervención con mayor impacto en la circulación se desarrolla en Juan Manuel Durán González. Los trabajos en el colector han obligado a cerrar al tráfico el tramo comprendido entre Galicia y Bernardo de la Torre. La reapertura está prevista una vez concluyan las obras. Más información. Más información