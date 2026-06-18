Daniel Valle

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La princesa Leonor, en la Plaza de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria

La princesa Leonor continúa con su viaje por Gran Canaria. Durante la mañana de este jueves, la heredera al trono de España realizó un tour guiado por los puntos más emblemáticos del casco histórico de Vegueta, incluida la parada obligatoria de la Catedral de Santa Ana. Ahí, junto a sus más de veinte compañeros, escuchó de primera mano la historia de uno de los barrios que más tiene que contar de Las Palmas de Gran Canaria. Más información. Más información