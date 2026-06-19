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Las Palmas de Gran Canaria recupera el colegio de El Fondillo
El barrio de El Fondillo ha recuperado el colegio Camilo José Cela. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria efectuó este viernes el desalojo de dichas instalación. El local estaba siendo ocupado desde 2018 por el pastor evangélico Rafael Hernández, está siendo investigado por la fiscalía por un posible delito de trata de personas con fines de explotación laboral por emplear a menores atendidos en la asociación Oportunidades de Vida, que lleva su hija. Más información.