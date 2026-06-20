José Pérez Curbelo

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Simultánea de ajedrez en la Plaza de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD), organizó este sábado, en colaboración con la Federación Insular de Ajedrez, la tercera edición consecutiva de la simultánea de ajedrez en la Plaza de Santa Ana, una iniciativa incluida en el programa de actos de las 548ª Fiestas Fundacionales de la ciudad y que volvió a acercar esta disciplina deportiva a la ciudadanía en uno de los espacios históricos más emblemáticos del municipio.