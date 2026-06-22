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Manifestación de médicos en Mesa y López (22/06/26)

Decenas de batas blancas y verdes tomaron este lunes Las Palmas de Gran Canaria. Los médicos se echaron a la calle para mostrar su rechazo a la propuesta del Servicio Canario de Salud (SCS) que buscaba poner fin al conflicto laboral. La huelga sanitaria continúa y numerosos facultativos, respaldados por familiares y amigos, recorrieron el trayecto entre la Base Naval y la Plaza de España para reclamar mejoras en sus condiciones laborales y pedir que sea el presidente Fernando Clavijo quien asuma la negociación. Más información