Secciones

Es noticia
Noche de San JuanDe la Barrera, nuevo entrenador UD Las PalmasTurista muerto asalto CanariasCarnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2027Cabildo de Gran CanariaCaso MascarillasZapatero Plus Ultra
instagramlinkedin
Manifestación de médicos en Mesa y López (22/06/26)

Manifestación de médicos en Mesa y López (22/06/26)

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Manifestación de médicos en Mesa y López (22/06/26)

RRSS WhatsAppCopiar URL

Decenas de batas blancas y verdes tomaron este lunes Las Palmas de Gran Canaria. Los médicos se echaron a la calle para mostrar su rechazo a la propuesta del Servicio Canario de Salud (SCS) que buscaba poner fin al conflicto laboral. La huelga sanitaria continúa y numerosos facultativos, respaldados por familiares y amigos, recorrieron el trayecto entre la Base Naval y la Plaza de España para reclamar mejoras en sus condiciones laborales y pedir que sea el presidente Fernando Clavijo quien asuma la negociación. Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents