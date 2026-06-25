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Así ha cambiado Las Palmas de Gran Canaria: de solares y fábricas a la ciudad actual

La transformación de Las Palmas de Gran Canaria durante las últimas décadas queda reflejada en un vídeo elaborado a partir de imágenes antiguas de distintos puntos de la ciudad. El recorrido visual muestra cómo zonas que durante años fueron solares, factorías, carreteras o espacios periféricos acabaron convirtiéndose en algunos de los principales núcleos urbanos y residenciales de la capital grancanaria.

Entre las escenas recogidas aparecen la expansión residencial y hospitalaria de San José, el cambio radical vivido en El Rincón —de las antiguas factorías al entorno del Auditorio— o el crecimiento del Puerto de Las Palmas ganando terreno al mar. También se observa la evolución de barrios como La Minilla, Tamaraceite, Siete Palmas o Las Torres, protagonistas de algunas de las mayores transformaciones urbanísticas de la ciudad.

El vídeo permite comprobar cómo Siete Palmas pasó prácticamente “de la nada” a convertirse en uno de los símbolos de la expansión moderna de la capital con motivo del Mundial de Fútbol, mientras Tamaraceite multiplicó su crecimiento residencial y comercial en apenas unas décadas. Más información