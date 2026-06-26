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Huelga de los trabajadores del Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Huelga de los trabajadores del Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

José Pérez Curbelo / Adzubenam Villullas

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Huelga de los trabajadores del Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

José Pérez Curbelo

Adzubenam Villullas

Las Palmas de Gran Canaria
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Con pancartas y pitos, los trabajadores del Servicio Municipal de Limpieza se hicieron notar este viernes en la plaza de Santa Ana durante la celebración del pleno en las Casas Consistoriales. Decenas de personas se manifestaron con la intención de mostrar su rechazo a la conversión del servicio en una empresa municipal, al entender que pueden entrar en riesgo su condición de empleados públicos. Más información.

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