DIRECTO | Procesión de la Aurora de la Virgen del Carmen en La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria / RTVC

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DIRECTO | Procesión de la Aurora de la Virgen del Carmen en La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria

Televisión Canaria ofrecerá en directo este jueves 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen, la tradicional Procesión de La Aurora de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria.

El canal autonómico lleva a los hogares de Canarias uno de los actos más esperados de las fiestas del barrio, con el que vecinos, devotos y marineros honran a su patrona.

El dispositivo especial estará encabezado por Tomás Galván, encargado de la narración, junto al cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Laforet, gran conocedor de la historia de las fiestas de La Isleta. Más información.