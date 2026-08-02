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Obras de impermeabilización y pavimentación en la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria (GC-3)
Arrancan las obras de impermeabilización y pavimentación en la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria (GC-3), en el tramo que atraviesa el barranco del Guiniguada. Los trabajos supondrán el cierre total al tráfico durante 15 días en sentido Norte, comenzando este domingo 2 de agosto, a los que se sumarán otros 15 días en sentido Sur. Más información. Más información
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