Radio Canaria

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Vecinos denuncian la presencia de ratas en la zona de la Plaza de la Feria, en Las Palmas de Gran Canaria

La presencia de ratas en el barrio de Arenales, en Las Palmas de Gran Canaria, ha vuelto a generar preocupación entre algunos vecinos y comerciantes de la zona. Una residente trasladó recientemente su malestar a la Radio Canaria, donde describió una situación que, según su testimonio, se estaría haciendo cada vez más visible y que ya no se limita a las horas de la noche. Más información. Más información