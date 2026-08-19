José Pérez Curbelo

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Línea 46 de Guaguas Municipales a su paso por la Carretera de San Lorenzo, en Las Palmas de Gran Canaria

Parada de la Línea 46 de Guaguas Municipales en la Carretera de San Lorenzo, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Las fiestas del pueblo permiten que durante su celebración, en el mes de agosto, haya una ampliación de horarios para facilitar la movilidad de los asistentes. Los residentes se preguntan por qué algunos de estos servicios no pueden permanecer durante el resto del año.Más información. Más información