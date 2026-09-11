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Víctor Manuel Sinso Álamo, vendedor de la ONCE que dio dos premios Rasca en Las Palmas de Gran Canaria

La suerte ha vuelto a dejar varios premios en Las Palmas de Gran Canaria, donde dos vecinos de la capital grancanaria han conseguido un total de 11.000 euros con dos boletos de Rascas de la ONCE.

Los premios fueron vendidos ayer jueves (10 de septiembre de 2026) y hoy viernes, respectivamente, por Víctor Manuel Sinso Álamo, vendedor de la organización desde 2013, desde el punto de venta que atiende en la puerta del supermercado HiperDino situado en la calle Tomás Morales de la capital grancanaria. Un agraciado ganó 10.000 euros y el otro, 1.000 euros.