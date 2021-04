El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid el 4M, Angel Gabilondo, se ha acordado esta tarde de las víctimas de la pandemia en la región durante su mitin en Alcorcón. "No solo han fallecido 6.187 mayores en las residencias, además 5.300 personas han fallecido que estaban esperando durante la pandemia la atención a la dependencia. Y estamos en 23.765 fallecidos por la pandemia. Quiero rendirles un homenaje. Son de todos y de todas", ha enfatizado. Además, Gabilondo ha mencionado al filósofo Immanuel Kant para explicar su visión de lo que es la política. "No vamos a perder las convicciones ni las elecciones. Kant dice. Había un pájaro que decía que bien volaría yo si no fuera por la resistencia que me pone el aire y un pez que decía que bien nadaría yo sin el agua. Sin saber que volaban gracias al aire y nadaban gracias al agua. Los principios y valores, las oposiciones que se nos plantean, nos dan vida para luchar, vida para vivir", ha señalado.