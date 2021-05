Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha explicado en rueda de prensa la evolución de los datos de coronavirus en España, con 13.984 nuevos casos y 103 fallecidos desde el viernes. La incidencia acumulada a 14 días es de casi 189 casos por 100.000 habitantes, que todavía suponen niveles muy altos, con importantes variaciones entre comunidades autónomas. La progresión de la vacunación sigue siendo buena, pero solo en los grupos en los que más impacto puede tener la enfermedad. Ahora mismo has 6.221.476 personas con la pauta completa y 13,8 millones de personas con, al menos, una dosis. Estos datos dan una cierta esperanza de que lo que se ha observado en los últimos días no vaya a tener un impacto demasiado grande, pero “no sé ni yo ni el resto de España lo que va a pasar en los próximos días”. El director del CCAES se ha mostrado muy decepcionado por no haber sabido transmitir el mensaje de los riesgos que todavía están presentes a pesar del fin del estado de alarma y que esa oportunidad no se haya usado para algo que no sea intentar controlar la enfermedad: “No se lo he sabido transmitir a la población, tampoco se lo he sabido transmitir a los medios de comunicación y tampoco se lo he sabido transmitir a los políticos”.