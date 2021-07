El director de la recién creada Oficina del Español, Toni Cantó, ha explicado en el programa de 'AR' que este nuevo departamento no es “un chiringuito” como acusa con “virulencia la izquierda”. Cantó ha señalado que no le sorprenden sus ataques al no gustarles nada “lo que tiene que ver con el español”. En su intervención en Telecinco se ha mostrado “ilusionado” y agradecido con la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.