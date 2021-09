La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha asegurado este domingo que su partido tiene una bandera, "la bandera del diálogo", y que ese diálogo "no tiene líneas rojas, sólo límites: la Consitución y el Estatut". Durante su intervención en la Fiesta de la Rosa que el PSC ha celebrado esta mañana en la localidad barcelonesa de Gavà, Sánchez ha insistido en que "es la hora de que Cataluña vuelva a ser reconocible como un espacio de reencuentro y como un motor económico". Además, la ministra ha cargado contra el líder de la oposición, al que ha acusado de pensar sólo en su silla. "A Pablo Casado sólo le importa que Ayuso no le quite el poder, pero no le preocupa la gente, sólo tiene su interés partidista en mente, el interés general se la trae al pairo, son los mayores enemigos de España", ha descargado Sánchez en su discurso.