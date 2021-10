La pieza que le faltaba al puzle socialista, al proyecto de Pedro Sánchez. El abrazo, la imagen, lo que significa. Un partido que pretende ser punta de lanza de la socialdemocracia europea, como refundarse y refundirse. Hasta el fundador se ha apuntado como holograma a este 40 Congreso. "Vuestra fuerza está en vuestra unión", se extraía de un discurso de Pablo Iglesias. Lo ha subrayado el expresidente Zapatero. "Vamos a salir a ganar los próximos ciclos electorales en España". Un tono menos eufórico con Sánchez el de Felipe. "Voy a bajar, si me lo permite José Luis Rodríguez Zapatero, los decibelios". Pero de total fidelidad. "Mi disponibilidad y mi lealtad es con un proyecto político [...] que ahora encabezas tú, Pedro Sánchez". Sin interferir, pero con opinión, que pide a Sánchez que promueva. "Que estimule la libertad de expresarse". Y como tal, pensando en Cuba o Venezuela, "me repugnan los tiranos" ha dicho. Y en los socios de Gobierno. Por pasiva. "La respuesta al neoliberalismo os ruego, compañeras y compañeros, que no sea el neopobrismo". Y, ha añadido, por activa. "Yo me siento orgulloso del régimen del 78". Que también revindica ante el PP. "Que algunos que dicen defender la Constitución se atrevan a defenderla no cumpliéndola". Coinciden así todas las almas del PSOE, tregua total por unanimidad.