El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado orgulloso de que la pandemia vaya mejor en España con respecto a otros países de nuestro entorno y ha asegurado que si recordamos las Navidades pasadas "tenemos motivos para emocionarnos". Sánchez ha asegurado que la recuperación de España es "robusta y más justa" que la que se registró después de la crisis financiera. "Hoy no se rescatan entidades financieras, hoy se rescatan empresas y empleos", ha enfatizado. Sánchez ha afeado a la oposición que siembre dudas sobre los fondos europeos. "Con o sin la bancada de la derecha, España va a salir adelante", ha añadido. Sobre la crisis energética, el presidente ha sido tajante al afirmar que "las perturbaciones no son en absoluto atribuibles a las energías limpias". "Las energías limpias no son el problema, sino la solución a esta crisis energética", ha sentenciado. Sánchez ha hecho estas declaraciones durante su comparecencia en el pleno del Congreso para dar cuenta de la Cumbre de la UE y el Consejo Europeo.