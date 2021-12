La OCDE ha vuelto a rebajar su previsión de crecimiento para España, y lo ha hecho en dos puntos. Considera el organismo que la recuperación no va a llegar hasta 2023. La pandemia sigue más que presente. No solo por la doble mascarilla del presidente en su viaje a Egipto. También en la economía. Desde Egipto, Sánchez mantiene su visión de la economía española. Lo dice antes de que las previsiones de la OCDE se hicieran públicas. A esto alude Casado en Twitter para señalar a Sánchez como antipatriota por, dice, mentir para mantenerse en el poder. Rifirrafe que se ha escenificado en el congreso. Aunque, de momento, el crecimiento del producto interior bruto este año va muy por debajo de lo esperado, y los organismos internacionales no paran de rebajar las expectativas de crecimiento. El dato positivo llega hoy. España seguirá reduciendo la tasa de paro.