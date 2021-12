Tras la estela de la plataforma Som Escola, por la inmersión lingüística, sindicatos, que defienden que se está creando un conflicto donde no lo había. Y políticos, independentistas a la cabeza. "El Estado español, el único idioma que domina es el idioma de la imposición", decía la presidenta del Parlament, Laura Borràs. "Para arañar cuatro votos no en Cataluña, sino fuera de Cataluña", añadía Pere Aragonès que enviaba un mensaje: la escuela catalana no se toca.