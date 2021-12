Tan tradicional como el mensaje del monarca, las reacciones políticas del día después. Desde el Gobierno, el PSOE, optimismo, consenso, acuerdos... cara. "Ha acertado", ha dicho la presidenta socialista, Cristina Narbona. "Tanto en el diagnóstico de los problemas como en la forma de reaccionar ante los mismos". Unidas Podemos, sin referencia expresa al emérito, cruz. "La impunidad no es buena amiga de la integridad moral y pública de nuestras instituciones", ha dicho su portavoz, Isa Serra. "Necesitamos una Constitución republicana". Para Ciudadanos, un ataque al jefe del Estado y, por tanto, a España, inaudito desde el propio Ejecutivo. "La Constitución no es una imposición. La Constitución es una garantía", ha sentenciado Edmundo Bal, que ha destacado la unión, la concordia y la mirada hacia el futuro que también subraya el PP. "Con la defensa del interés general, el fortalecimiento de las instituciones y garantizar la igualdad", ha dicho su vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra. Apelar a la integridad pública y moral ha llamado la atención al PNV. "Parece que está poniendo deberes a todo el mundo y él pasa de puntillas", ha dicho su portavoz parlamentario, Aitor Esteban, que ha recordado que lo mismo decía Juan Carlos. "La credibilidad te la da cuando, por ejemplo, la inviolabilidad de la corona pueda ser modificada en la Constitución". Un discurso vacío para Esquerra, para el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. "La verdad es que esperábamos bien poco y ha aportado muy poco". Vox, de momento, ha optado por no comentar, significativo, las palabras del Rey.