La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha hablado sobre el presunto espionaje a políticos independentistas catalanes mediante un software de escuchas denominado Pegasus. "El Gobierno no tiene nada que ocultar y por lo tanto colaborará con la justicia al máximo en la investigación de estos hechos. Me gustaría subrayar que España es un Estado de Derecho pleno, y no se espía ni se intervienen conversaciones si no es al amparo de la ley y del derecho", ha afirmado.