Feijoo ha hecho balance del 2022 con la vista puesta en 2023, en el que cree que habrá cambio politico en España. Porque a su juicio el Gobierno carece de toda solvencia. El Psoe dan la réplica con su particular balance de un Feijoo, dice Pilar Alegría, que "chapotea en la crispacion"El lider popular ve insuficientes las medidas contra la crisis del Gobierno y centra su crítica en el cheque de 200 euros dirigido ade familias vulnerables. Es electoralista e insuficiente dice, comparado con el cheque cultural de 400 euros para jóvenes. Feijoo ha cargado, por su pasado socialista, contra los dos magistrados propuestos por el Gobierno a los que el Constitucional ha dado el plácet. Feijoo no renova rl el consti sino controlar Alegria a feijoo ni poniendo palos en las ruedas ha tenido exito porque se ha renovado el tc con normalidad. No descarta recurrir los nombramientos y anuncia un plan para superar la crisis institucional.