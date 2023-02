El objetivo de la cumbre es que no se repitan situaciones de alta tensión entre ambos países como la de 2021. Las autoridades marroquíes permitieron el cruce a nado de 10 mil migrantes en Ceuta. Fue sólo la consecuencia más llamativa de una crisis que nació con la hospitalización en España del líder del Frente Polisario y la posterior retirada de embajadores. Ahora todo es distinto. La situación cambió cuando Sánchez firmó en Rabat la nueva hoja de ruta de las relaciones bilaterales, al tiempo que cambiaba la posición histórica de España sobre el Sáhara occidental. Este punto es precisamente el que provoca que entre los once ministros que asisten por España no haya ninguno de Unidas Podemos. La cumbre reforzará el control de la inmigración, que ya se ha reducido un 26%, más que en cualquier otra ruta europea.Pero el hito más visible a corto plazo será la reapertura de las aduanas comerciales en Ceuta y Melilla, para lo que ya se han hecho los primeros ensayos. También se reforzarán las inversiones, los intercambios comerciales y la cooperación frente al terrosimo yihadista.