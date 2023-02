La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha recordado este domingo que la moción de censura es una herramienta constitucional que "hay que abordar con la máxima seriedad" y ha acusado a PP y a Vox de "manosearla" para convertir las instituciones en algo "para su uso particular y generar más ruido". Alegría ha insistido en vincular el destino de la moción impulsada por Vox con Feijóo, asegurando que el líder de la oposición "no es ajeno", porque comió con Tamames y se vio a escondidas con Santiago Abascal. La ministra ha criticado además a Feijóo por defender una política de "tirar la piedra y esconder la mano" y ha dicho que "no tendrá la gallardía" que sí tuvo Casado y no votará en contra de la moción.