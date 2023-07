El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha acudido al plató de 'El programa de Ana Rosa' para analizar la situación política, la gestión del Gobierno de España y, sobre todo, explicar cuál es su proyecto político antes de las próximas elecciones generales del 23-J. Durante la entrevista, Ana Rosa pregunta directamente a Núñez Feijóo sobre el ministro de Economía, y el candidato a la Moncloa confirma que es un hombre y aclara: "Es muy bueno, no es político ni ha estado en política y tampoco ha tenido un cargo en ningún partido político. Por otro lado, el líder del PP apunta: "Conoce la política europea, por supuesto. Un miembro de gobierno que tenga la responsabilidad de la economía tiene que conocer muy bien el funcionamiento". El líder del PP no quiere desvelar a su ministro de Economía porque todavía "no soy presidente del Gobierno", pero quiere aclarar a los ciudadanos sobre la persona que ocupará el puesto: "El ministro de Economía de mi gobierno es un ministro absolutamente acreditado, cuando se sepa el nombre España dormirá tranquila de tener una persona que conoce muy bien la economía, es una autoridad en economía y que los españoles, tanto los trabajadores como empresarios, dormirán tranquilos por volver a hacer una política económica sólida".