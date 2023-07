La campaña electoral está prácticamente en marcha y en la noche que se solía llamar de "pegada de carteles", Informativos Telecinco entrevista al presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez. Se avecinan dos intensas semanas de mítines que podrían ser más decisivas de lo que auguraban los sondeos hasta hace muy poco. Al ser preguntado por qué no cesó a la ministra de Igualdad, Irene Montero, tras las consecuencias de la ley del ‘sólo sí es sí’, el presidente del Gobierno ha dicho que esta ley es buena para poner recursos y poder combatir la violencia de género: “He asumido la responsabilidad y he pedido perdón por los efectos no deseados de la ley del ‘sólo sí es sí’”.