El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado hoy que Pepa Millán será la nueva portavoz parlamentaria de la formación tras la renuncia de Espinosa de los Monteros. Abascal ha asegurado que la salida del hasta ahora portavoz se debe a "razones familiares" y le ha agradecido su contribución al proyecto. "Vox demuestra que tiene cantera, que tiene equipo y futuro...Aquí no hay ninguna familia, ninguna facción, siento pincharles ese globo...Los que apuesten por los personalismos, no tienen cabida en Vox", ha enfatizado tras recoger su acta de diputado. Asimismo, ha interpelado al PP para entrar en la Mesa del Congreso y ha asegurado que nunca favorecían con sus votos a una formación nacionalista, en referencia al PNV. "No sería razonable que nos quedemos fuera siendo tercera fuerza. Esperamos que Feijóo no se comporte como López Miras y Vox esté representado en la Mesa", ha insistido.