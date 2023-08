La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha anunciado que dará su apoyo al PP en una hipotética investidura de Alberto Núñez Feijoo, pero no descarta plantearse apoyar al líder del PSOE, Pedro Sánchez, si éste se compromete a asumir la agenda canaria y si transfiere la cantidad pactada con CC para inversiones en Canarias a cambio del apoyo de la formación a los Presupuestos de 2023. Tras reunirse con el rey Felipe VI en la ronda de contactos para la investidura tras las elecciones del 23-J, Valido no cierra del todo la puerta a dar su apoyo a Pedro Sánchez. “Dependerá de que el PSOE asuma lo que el PP ya ha asumido, pero en el caso del PSOE, tendrá que transferir primero todo lo que acordó en los Presupuestos, ya que a día de hoy no se han producido esas transferencias. Si además aceptan la agenda canaria como hace el PP, nos plantearemos una investidura de Pedro Sánchez", ha dicho.