La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha utilizado esta mañana la sesión de control a su gobierno, en la Asamblea de Madrid, para criticar a Pedro Sánchez por sus maniobras para reconocer el Estado Palestino. Ha dicho del presidente del Gobierno que "se planta en Gaza tratando de liderar la paz donde nadie se lo ha pedido", mientras "busca la guerra en España". "Mucha paz en Gaza, donde nadie le ha pedido que hable, mucha guerra aquí para hacerse una foto vestido de Balay entre huesos", ha espetado Ayuso. Ayuso también ha bromeado cuando le han recordado el asunto de los fraudes fiscales de su pareja. “La próxima vez que me busque una pareja me tendré que buscar una monja de clausura finlandesa, a ver si así no me enfrascan una trama, le pediré permiso a las feministas de la izquierda”, ha sido su argumento.