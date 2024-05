Consciente del rechazo de la amnistía en un sector socialista, el PP fuerza en el Senado una votación por llamamiento. El reglamento del Grupo Socialista impone sanciones de 400 a 600 euros a los senadores que se ausenten de una votación sin autorización. El partido abre expediente a Javier Lambán. Las explicaciones se las hacía llegar Lambán al propio portavoz del Grupo. En una carta explica que su ausencia es la única salida que ha encontrado para no oponerse al partido y no incurrir en “una insoportable deslealtad” consigo mismo. El presidente manchego respalda la decisión. El Partido Popular interpreta el expediente como “un aviso a navegantes a todos los diputados socialistas”. El veto del PP en el Senado no consigue paralizar la ley, que seguirá su tramitación en el Congreso, pero deja una pequeña fisura en el grupo socialista.