El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que se destinarán 150 millones adicionales para impulsar la adopción de la inteligencia artificial en el tejido productivo español y lo ha hecho durante el acto de presentación del informe "HispanIA 2040: cómo la inteligencia artificial mejorará nuestro futuro" celebrado en la Fundación Ramón Areces en Madrid. En este marco, Sánchez también ha querido llamar la atención sobre el hecho de que las tecnologías no generan prosperidad por sí solas y que tienen a reforzar el 'status quo'. Una amenaza que el presidente ha calificado de "especialmente grave" en el contexto actual. "La tecnocasta está tratando de usar su poder omnímodo sobre las redes sociales para controlar el debate público y la acción gubernamental de todo Occidente; ante esto debemos rebelarnos y plantear alternativas. La democracia no es un euro, un voto; no es un tweet, un voto; es una persona, un voto, y por tanto Europa debe plantar cara a esta amenaza y defender la democracia", ha defendido Sánchez.