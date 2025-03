El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que es "prematuro" hablar del envío de "fuerzas de paz" a Ucrania "cuando todavía no hay paz". "España nunca le ha dado la espalda a ninguna misión de paz. No es un problema de compromiso de España con la paz. Es el momento en el que nos encontramos. Es el momento de verificar que cuando hablamos de paz, todos damos el mismo contenido a la palabra", ha dicho. Albares ha enfatizado la importancia de garantizar que se habla de una paz "justa y duradera" y que no se trata de un mero el fuego" o un "paréntesis entre dos guerras". El titular de Exteriores también ha subrayado que debe ser Europa quien lidere las negociaciones de paz. "Las decisiones se tienen que tomar en Europa. Los europeos tenemos que tomar el destino y decisiones sobre nosotros mismos", ha dicho en una entrevista en La Mirada Crítica de Mediaset.