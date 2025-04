El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha quejado hoy de la falta de información por parte del Gobierno respecto al apagón general que afecta a España desde este mediodía. "La preocupación va creciendo y la desinformación se va acumulando. No sabemos por qué se ha caído el sistema eléctrico, no sabemos cuándo se va a reponer...Sin llamar a la tensión social, sí llamamos a la responsabilidad del Gobierno por esta ausencia de información sin precedentes", ha dicho desde Valencia. Sobre la celebración del congreso del PP europeo en Valencia ha asegurado que su celebración depende de si se recupera el suministro. "No es el mejor momento para la imagen de España. Están aquí primeros ministros, van a llegar primeras autoridades europeas y yo no sé qué decirles", ha explicado.