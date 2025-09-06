Una marcha marítima en la que han participado un centenar de traineras, bateles, piraguas y embarcaciones solidarias ha partido este sábado desde el puerto pesquero de Santurtzi y ha surcado la ría hasta el Museo Marítimo de Bilbao, donde ha confluido con una cadena humana que se ha iniciado en el Ayuntamiento bilbaíno y ha reunido cerca de un millar de personas en solidaridad con Palestina.

Convocada por colectivos vascos de apoyo a Palestina, Palestinaren Aldeko Euskal Herriko Itsas Martxa, una flota formada por un centenar de embarcaciones, ha partido a las 12.00 horas del puerto pesquero de Santurtzi con tumbo al Museo Marítimo de Bilbao en solidaridad con el pueblo palestino y en apoyo a la Global Sumud Flotilla.

Simultáneamente, a las 12.00 horas, se ha iniciado una cadena humana en la que han participado cientos de personas que ha unido el Ayuntamiento bilbaíno con el Museo Marítimo de Bilbao. En la explanada del Itsasmuseum se han llegado a congregar un millar de personas que han esperado a la llegada de los navegantes banderas palestinas en mano y al grito de "Palestina askatu" (liberad a Palestina) y "No es una guerra, es un genocidio".

El centenar de traineras, bateles, piraguas y embarcaciones solidarias han zarpado desde el puerto pesquero santurtziarra en una inicitiva que se suma al recorrido internacional de la flotilla de 44 países que partió hacia Gaza el 31 de agosto, que busca denunciar el bloqueo y mostrar apoyo al pueblo palestino.