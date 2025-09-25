Lucía Feijoo Viera

La respuesta del presidente de RTVE a Vox y su amenaza de "entrar con motosierra o lanzallamas" provoca risas en el Congreso

El diputado de Vox Manuel Mariscal lanzó este jueves en el Congreso una polémica advertencia al presidente de RTVE, José Pablo López, asegurando que si su formación llega al Gobierno, “la duda es si entrarán con motosierra o lanzallamas” en la televisión pública. La intervención se produjo durante una sesión de la Comisión Mixta de control parlamentario, en la que Mariscal acusó a RTVE de ignorar los problemas reales de los españoles y amenazó directamente con despidos a varios periodistas y presentadores.