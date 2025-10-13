Lucía Feijoo Viera

Reyes Rigo y otros cinco activistas de la Flotilla regresan a España tras ser liberados en Israel

Esta mañana han llegado a Madrid los últimos seis miembros de la Flotilla que seguían retenidos en Israel. Entre ellos Reyes Rigo, que zarpó en la primera tanda y no pudo volver con sus compañeros porque fue acusada de agredir a una funcionaria israelí. Rigo, que ha denunciado malos tratos y vejaciones por parte del ejército israelí, ha sido puesta en libertad tras llegar a declararse culpable y haber aceptado diez días de arresto y una multa de 2.600 euros.