Lucía Feijoo Viera

'Miss Asturias' reconoce que Koldo pagó en nombre de Ábalos los 1.300 euros que debía de alquiler

Claudia Montes, conocida como 'Miss Asturias de más de 30 años', ha acudido este lunes al Senado para comparecer en la comisión del 'caso Koldo'. La asturiana ha explicado su relación con Ábalos y ha reconocido que Koldo García le transfirió en 2019. en nombre del exministro de Transportes, un total de 1.300 euros tras conocerle en un mitin del PSOE en Gijón y explicarle que debía dos meses de alquiler. Asimismo, Montes ha afirmado que no sabe si Koldo y Ábalos tuvieron algo que ver en su contratación en Logirail y ha dejado claro que iba a trabajar todo el tiempo que duró su contrato, desde finales de 2019 hasta febrero de 2022. La gijonesa ha contado que fue ella quien dejó el trabajo debido al acoso que sufrió por parte de Koldo García. "Koldo al principio me trataba de usted, me trataba muy bien, empezamos a coger confianza, él más que yo. Luego nos tratábamos sin el usted y me empezó a acosar", ha revelado.