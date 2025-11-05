Lucía Feijoo Viera

Alfonso Pérez Medina confirma que “tenía el contenido del correo a través de tres fuentes distintas”

Alfonso Pérez Medina, periodista de la Sexta, declara en el Tribunal Supremo por el juicio al fiscal general del Estado. Álvaro García Ortiz está imputado por delitos de revelación de secretos y podría ir seis años a la cárcel. Sin embargo, el periodista de la Sexta ha afirmado que “tenía el contenido del correo a través de tres fuentes distintas” y que a las 21:54 envió un mensaje sobre ese contenido que desmentía la información de El Mundo. Ese mensaje se envió cinco minutos antes de que el fiscal general tuviese los correos sobre la conformidad del juicio de Alberto González Amador.