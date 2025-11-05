Un bombero se emociona al defender a los trabajadores del 112 durante la DANA: “Tenían a su familia allí y siguieron atendiendo llamadas”

Un bombero se emociona al defender a los trabajadores del 112 durante la DANA: “Tenían a su familia allí y siguieron atendiendo llamadas”

Lucía Feijoo Viera

Un bombero se emociona al defender a los trabajadores del 112 durante la DANA: “Tenían a su familia allí y siguieron atendiendo llamadas”

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

La comisión del Congreso que investiga la gestión de la DANA vivió un momento de gran emoción cuando el bombero Alejandro Carabal, vecino de Massanassa, rompió a llorar al recordar la entrega de los trabajadores del 112, muchos de los cuales atendían llamadas mientras sus propias familias estaban en las zonas inundadas. Carabal pidió “no culpar” a los operadores por la saturación del sistema y defendió su labor “en condiciones imposibles”.

TEMAS

Tracking Pixel Contents