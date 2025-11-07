Podemos pide nacionalizar Repsol para revertir la contaminación global
Representantes de Podemos han pedido este viernes la nacionalización de Repsol por considerarla “imprescindible” para revertir la contaminación global y “salvar las vidas de los españoles”, al considerar que es "la empresa transnacional que más le dificulta a España cumplir con los objetivos de una transición verde y ecosocial justa". Su secretaria política y eurodiputada, Irene Montero, ha exigido "recuperar el control público de Repsol, cerrar las filiales que están operando en paraísos fiscales y que pague íntegramente sus impuestos" en España, en un encuentro con la prensa en la sede de Podemos, en el que también han participado otros dirigentes del partido.