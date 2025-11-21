José Manuel López

El propietario del restaurante en el que comió Carlos Mazón y Maribel Vilaplana llega a declarar ante la jueza de la dana

Alfredo Romero, propietario del restaurante El Ventorro, donde comió Carlos Mazón con la periodista Maribel Vilaplana el 29 de octubre, ya está en el Juzgado de Catarroja donde ha de declarar a partir de las 9:30 horas como testigo ante la jueza que instruye la causa de la dana. Romero ha llegado minutos antes de la citación, sobre las 9:15h, acompañado de una mujer y ha evitado hacer declaraciones a su entrada pese a la expectación mediática levantada. Más información