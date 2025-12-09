Sara Fernández

Golpe histórico: el fiscal general cae por revelación de secretos

El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue condenado a dos años de inhabilitación al considerar probado que él o alguien de su entorno, con su conocimiento, filtró el correo con la admisión de dos delitos contra Hacienda de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El Tribunal Supremo español hizo pública este martes -19 días después de adelantar el fallo- la sentencia en la que fundamenta la condena a García Ortiz por revelación de datos reservados tanto en la filtración de ese correo como en la nota de prensa que dio la Fiscalía el 14 de marzo de 2024 sobre ese mismo asunto.