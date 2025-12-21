Estas son las actividades ilegales de un influencer al que ha denunciado la Guardia Civil en el parque regional de Gredos
La Guardia Civil ha denunciado administrativamente en seis ocasiones a un creador de contenido por publicar diferentes videos en sus redes sociales realizando diversas actividades ilegales dentro del Parque Regional de la Sierra de Gredos, un espacio natural protegido y de extraordinario valor ecológico.
Últimos vídeos
ELECCIONES EXTREMADURA
Guardiola llama a votar con "libertad, ilusión y convencimiento"
UN ELEFANTE HERIDO
Un tren arrolla una manada de elefantes en la India
CARRERA SOLIDARIA