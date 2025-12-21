Sara Fernández

Estas son las actividades ilegales de un influencer al que ha denunciado la Guardia Civil en el parque regional de Gredos

La Guardia Civil ha denunciado administrativamente en seis ocasiones a un creador de contenido por publicar diferentes videos en sus redes sociales realizando diversas actividades ilegales dentro del Parque Regional de la Sierra de Gredos, un espacio natural protegido y de extraordinario valor ecológico.