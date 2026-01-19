Lucía Feijoo Viera

Juanma Moreno, sobre el rescate del Alvia en Adamuz: "Valoramos partir el tren en dos para acceder al interior e identificar a las víctimas"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha informado este lunes que una de las opciones que se están estudiando en las labores de rescate tras el descarrilamiento del tren Alvia en Adamuz es partir los vagones en dos para poder acceder al interior y continuar con la extracción e identificación de las víctimas. Más información