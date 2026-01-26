Lucía Feijoo Viera

El PP pide a Puente que no asista al funeral de las víctimas de Adamuz: "Sería una provocación"

El Partido Popular (PP) eleva el tono contra el ministro de Transportes, Óscar Puente. Los populares reclaman, además de su dimisión, que no acuda al funeral católico que se celebrará el próximo jueves en Huelva por las 45 víctimas mortales del accidente de Adamuz (Córdoba). Su presencia "sería una provocación", tal y como afirmó este lunes en la rueda de prensa posterior a la reunión del comité de dirección del primer partido de la oposición el vicesecretario de Hacienda y responsable del área de Transportes, Juan Bravo, quien anunció igualmente que Alberto Núñez Feijóo sí estará en ese funeral. Más información