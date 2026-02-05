Sara Fernández

Espectaculares imágenes tras la rotura de una tubería en Barajas que ha cortado el acceso a la T4

La mañana del jueves ha comenzado con malas noticias para los viajeros que querían llegar a la T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas. La rotura de una tubería en el túnel de la carretera M-14, que enlaza las terminales T1-T2-T3 con la T4, ha provocado una inundación que dificulta el acceso a la terminal 4. Como consecuencia, se ha interrumpido la circulación entre las tres últimas estaciones de la línea 8 de Metro, en ambos sentidos. Además, el túnel de acceso a la T4 se encuentra cortado y se complica la circulación en la carretera M-13.