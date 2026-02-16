Atlas News

Sumar acudirá a "todos los debates" en los que se hable sobre unidad

La dirigente de Sumar, Lara Hernández, ha defendido este lunes en rueda de prensa desde la sede de la agrupación rosa la conveniencia de reforzar la cooperación entre las fuerzas progresistas y de construir un espacio político compartido que integre sensibilidades diversas. Durante su comparecencia ante los medios ha señalado que el debate sobre la unidad de las izquierdas responde a una “preocupación social real” y ha insistido en que su formación apuesta por un “proyecto amplio que incorpore a las izquierdas transformadoras” y a las realidades plurinacionales del país. Por lo tanto, ha informado de que participará en las iniciativas de diálogo impulsadas por otros partidos o formaciones de la izquierda.